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Общество

Названа истинная причина терактов 11 сентября

Усама бен Ладен. Фото: GLOBAL LOOK press, dni.ru
Глава террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен организовал теракты в США, поскольку считал: американское правительство виновато в том, что его семейная жизнь разрушена. Так утверждает Стив Стил в фильме Road to 9/11.
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Режиссер Стив Стил в своей новой картине Road to 9/11 раскрыл тайные мотивы лидера запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, подготовившего атаку на Всемирный торговый центр и другие объекты в США 11 сентября 2001 года. Он считает, что бен Ладен не простил Америке своей разрушенной семьи, пишет DailyStar. 

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Режиссер рассказывает, что из-за преследования американскими спецслужбами бен Ладен из Саудовской Аравии бежал в Судан, потом – в Афганистан, потом – в Пакистан, но нигде ему не было покоя. Нищета и постоянная оглядка по сторонам – вот что было уготовано лидеру "Аль-Каиды" американцами. От бен Ладена ушла его вторая жена Хадиджа Шариф и старший сын. Никем не преследуемые, они вернулись в Саудовскую Аравию. Глава семьи был вынужден оставаться в Пакистане. "Его собственная жизнь была перевернута американским преследованием", – утверждает Стив Стил. 

Но с бен Ладеном осталась другая жена. Она-то и уговорила супруга отомстить Америке, считает режиссер. Поскольку "террорист номер один" долгие годы возглавлял "Аль-Каиду", то был уничтожен американскими спецслужбами. Это произошло 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад.

Позже один из основных участников этой операции, "морской котик" Роберт О'Нил раскрыл телеканалу Fox детали операции по физическому уничтожению лидера "Аль-Каиды" и его второй супруги – той самой, что, по утверждению Стила, подбила мужа на атаку США. Появление на телеэкране О'Нила вызвало бурю возмущения в военном сообществе: он нарушил принципы, по которым живет американский спецназ.

Автор: Алексей Минин6 сентября 2017, 17:16

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