Дипломаты 40 минут удерживали Эверест в составе России

Российские дипломаты в Великобритании заинтриговали пользователей Сети. Они написали о принадлежности Эвереста России.

Сегодня, 11 сентября на официальной странице посольства России в Великобритании в Twitter появилась фотография высочайшей вершины Земли с пожеланием доброго утра и пояснением: "Гора Эверест, Россия". Через 40 минут твит исчез из ленты дипломатического представительства.

За это время микроблогеры успели дать работникам посольства несколько дельных советов. Например, дипломатам предложили посмотреть по карте, как далеко от России расположен Эверест.

"Какой у вас план? Огромный мост от Ростова?" — интересовались подписчики посольства.

Совпадение?

Не думаю!



Российское посольство в Великобритании опубликовало в твиттере фото Эвереста, подписав: «Гора Эверест (Россия)»... pic.twitter.com/EvOlodDFLg — Женни Шаден (@ShadenFM) 11 сентября 2017 г.

"Что, вы планируете вторжение?" – написал один из пользователей Сети.

Россия напала на Непал и аннексировала Эверест pic.twitter.com/TNRqMrS2KF — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 11 сентября 2017 г.

Гора Эверест является высочайшей вершиной мира. Она расположена в Гималаях, на границе Китая и Непала.