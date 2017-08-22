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Телеведущий расплакался в прямом эфире

Том Скиллинг. Фото: facebook.com/TomSkilling
Том Скиллинг, работая прямое включение с пляжа, не справился со своими эмоциями и разрыдался. Собравшиеся на пляже люди пришли сюда наблюдать за первым в истории "американским солнечным затмением", которое и умилило журналиста.
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Телеканал WGN TV в своем Twitter поспешил разместить фрагмент видеовключения со Скиллингом. Админ аккаунта нашел верные слова для подписи к ролику: "Единственная вещь, которая лучше, чем наблюдение за затмением, – это наблюдать за тем, как его смотрит Том Скиллинг". 

Многие комментаторы после этого отметили, что рыдающий метеоролог тоже произвёл на них большее впечатление, чем само затмение. "Любите себя так же сильно, как Том Скиллинг любит затмения", – призвал один из подписчиков.

Автор: Алексей Минин22 августа 2017, 20:58

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