Енот-альпинист умилил Сеть (видео)

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлены шалости симпатичного енота. Шустрый зверек быстро и ловко забирается на металлическую конструкцию, а затем начинает ее исследовать.

За сутки видео с енотом-альпинистом по кличке Плутоша посмотрели более 287 тысяч пользователей видеохостинга Youtube. Большинство зрителей пришли в восторг от ролика, отметив, что животное очень милое и за ним интересно наблюдать. Впрочем, нашлись и те, кто заявил в комментариях, что авторы ролика специально "накрутили" просмотры ради его монетизации.