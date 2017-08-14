Енот-альпинист умилил Сеть (видео)
За сутки видео с енотом-альпинистом по кличке Плутоша посмотрели более 287 тысяч пользователей видеохостинга Youtube. Большинство зрителей пришли в восторг от ролика, отметив, что животное очень милое и за ним интересно наблюдать. Впрочем, нашлись и те, кто заявил в комментариях, что авторы ролика специально "накрутили" просмотры ради его монетизации.
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