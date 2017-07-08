Вместе с потеплением в Москву вернутся жуткие бури
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что потепление на следующей неделе, то есть с 10 июля 2017 года, не сделает погоду более комфортной. По его словам, в это же время в столицу придут проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.
"На европейской части России на следующей неделе температура воздуха повысится, но будут проливные дожди", – цитирует его агентство "Интерфакс". "Я обращаю внимание на 12 июля, когда выйдет южный циклон, грозовой фронт с ливнями, с грозами и шквалистым ветром", – пояснил синоптик.
Он добавил, что сначала плохая погода придет в Смоленскую область. Со временем, днем и вечером 12 июля, дожди с грозами дойдут до Московской, Тверской, Новгородской и Ярославской областей. Позднее бури распространятся и на Рязанскую и Владимирскую области.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет ждать москвичей в ближайший месяц. Синоптик считает, что рассчитывать на продолжительное теплое лето не стоит.В частности, по его словам, в ближайшие дни "выше 18 градусов максимальная температура повышаться не будет".
Также он добавил, что по-настоящему жарких дней этим летом в Москве будет крайне мало. "Во второй половине июля и первой декаде августа будет четыре-пять деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода", – заявил Вильфанд.
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