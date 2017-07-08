Сколько будет жарких дней летом в Москве

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет ждет москвичей в ближайший месяц. Синоптик считает, что рассчитывать на резкое потепление не стоит.

Директор учреждения отметил, что в ближайшие дни температура может опуститься на 4-5 градусов ниже нормы. "Выше 18 градусов максимальная температура повышаться не будет", – уверен специалист.

Синоптик добавил, что жарких дней этим летом в Москве будет крайне мало. "Во второй половине июля и первой декаде августа будет 4-5 деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода", – цитирует Вильфанда "Газета.ru".

Напомним, недавно синоптики объявили о приближении самого холодного дня в июле. Виной резкому похолоданию стал североатлантический циклон.

Погода на лето: дождь и дожди. Временами дожди и небольшой дождь внутри дождя из дождя. — Палата №6 (@palnom6) 5 июля 2017 г.

В итоге самым холодным днем месяца стало 8 июля. В этот день температура воздуха в Москве не поднимется выше 15-17 градусов. Еще холоднее будет в Подмосковье – 13-17 градусов. Возможен ливень.