Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Сколько будет жарких дней летом в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет ждет москвичей в ближайший месяц. Синоптик считает, что рассчитывать на резкое потепление не стоит.
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Директор учреждения отметил, что в ближайшие дни температура может опуститься на 4-5 градусов ниже нормы. "Выше 18 градусов максимальная температура повышаться не будет", – уверен специалист.

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Синоптик добавил, что жарких дней этим летом в Москве будет крайне мало. "Во второй половине июля и первой декаде августа будет 4-5 деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода", – цитирует Вильфанда "Газета.ru".

Напомним, недавно синоптики объявили о приближении самого холодного дня в июле. Виной резкому похолоданию стал североатлантический циклон.

В итоге самым холодным днем месяца стало 8 июля. В этот день температура воздуха в Москве не поднимется выше 15-17 градусов. Еще холоднее будет в Подмосковье – 13-17 градусов. Возможен ливень.

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Публикация от Дни Ру (@dniru)

Автор: Евгений Мышко8 июля 2017, 10:57

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