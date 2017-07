Зачем фермер трактором нарисовал огромный потрет Путина

"Повод для этой работы – ожидаемый 7-8 июля в Гамбурге саммит сильных мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча поможет решить актуальные мировые проблемы в сферах экономики и иммиграции", – пояснил Дарио Гамбарин агентству ANSA, добавив, что Владимир Путин станет одним из важнейших гостей саммита G20.

Картину шириной 135 метров сопровождает подпись "Путин" на русском языке и "G-20 2017". Портрет занимает участок площадью 25 тысяч квадратных метров, передает RT. Полностью рассмотреть его можно только с большой высоты.

Фермер-художник рассказал, что не делал замеры перед созданием произведения. Все получилось благодаря его меткому глазу и мастерству в управлении трактором.

Отметим, что это не первый такой портрет. В 2016 году, в разгар президентской гонки в США, Дарио Гамбарин рисовал на своих полях основных кандидатов на пост главы Америки – Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Italian "land artist" Dario Gambarin draws #Putin's face on a field to celebrate the incoming #G20 summit. #Russia #Italy #G20Hamburg pic.twitter.com/lLOTGDsYYE