В московском метро начнут бесплатно раздавать воду

В жару сотрудники столичного метрополитена начнут раздавать бутилированную воду. Об экстренных мерах сообщили в пресс-службе подземки.

"Температура должна не только подняться выше нормы в +28 градусов, но и продержаться на таком уровне как минимум в течение 1,5 часа", – отмечают сотрудники метро. Вентиляционная система подземки была переведена на усиленный режим работы, передает газета "Известия".

