Ходатайство об изменении меры пресечения инвалиду Мамаеву поступило в суд
Также Тимирязевским судом было получено заключение медиков о невозможности содержания Мамаева под стражей. Еще ранее защита Василия Сероштанова, приговоренного к трем годам лишения свободы за разбой, который он якобы совершил вместе с Мамаевым, обжаловала приговор своему подзащитному.
На прошлой неделе Мамаева в больнице посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, она продолжит ходатайствовать о его освобождении. По словам правозащитников, осужденный инвалид не может обслуживать себя, а в СИЗО нет медицинского персонала, который был бы достаточно квалифицирован для оказания ему необходимой помощи.
Ранее министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совфеда сообщил, что инвалид Мамаев находится на медкомиссии, после которой будет решен вопрос о возможности его освобождения. "Будем надеяться, что будет принято адекватное законное решение", – сказал министр.
Напомним, 28-летний Мамаев болен редким заболеванием, из-за чего у него атрофированы все мышцы. Несмотря на его физическое состояние, 30 июня суд признал его виновным в организации разбойного нападения с целью завладения мотороллером и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. После оглашения приговора Мамаев был помещен в московский следственный изолятор "Матросская тишина".
История получила широкий общественный резонанс. Многие усомнились в справедливости приговора, утверждая, что находящийся в таком состоянии инвалид просто не способен совершить инкриминируемое ему преступление.
Стоит отметить, что в российском законодательстве существует возможность освобождения от отбывания наказания в местах лишения свободы при наличии серьезных заболеваний. После подтверждения диагноза осужденного независимой врачебной комиссией, документы для его освобождения из под стражи направляются в суд, который затем выносит соответствующее решение.
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