Ходатайство об изменении меры пресечения инвалиду Мамаеву поступило в суд

В Тимирязевский суд Москвы поступило адвокатское ходатайство об изменении меры пресечения 28-летнему инвалиду Антону Мамаеву, осужденному за разбой. Соответствующую информацию подтвердили в экспедиции судебного органа.

Также Тимирязевским судом было получено заключение медиков о невозможности содержания Мамаева под стражей. Еще ранее защита Василия Сероштанова, приговоренного к трем годам лишения свободы за разбой, который он якобы совершил вместе с Мамаевым, обжаловала приговор своему подзащитному.

ПО ТЕМЕ Москалькова посетила осужденного за разбой инвалида

На прошлой неделе Мамаева в больнице посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, она продолжит ходатайствовать о его освобождении. По словам правозащитников, осужденный инвалид не может обслуживать себя, а в СИЗО нет медицинского персонала, который был бы достаточно квалифицирован для оказания ему необходимой помощи.

Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 12 2017 в 9:49 PDT

Ранее министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совфеда сообщил, что инвалид Мамаев находится на медкомиссии, после которой будет решен вопрос о возможности его освобождения. "Будем надеяться, что будет принято адекватное законное решение", – сказал министр.

Напомним, 28-летний Мамаев болен редким заболеванием, из-за чего у него атрофированы все мышцы. Несмотря на его физическое состояние, 30 июня суд признал его виновным в организации разбойного нападения с целью завладения мотороллером и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. После оглашения приговора Мамаев был помещен в московский следственный изолятор "Матросская тишина".

История получила широкий общественный резонанс. Многие усомнились в справедливости приговора, утверждая, что находящийся в таком состоянии инвалид просто не способен совершить инкриминируемое ему преступление.





Стоит отметить, что в российском законодательстве существует возможность освобождения от отбывания наказания в местах лишения свободы при наличии серьезных заболеваний. После подтверждения диагноза осужденного независимой врачебной комиссией, документы для его освобождения из под стражи направляются в суд, который затем выносит соответствующее решение.

