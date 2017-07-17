Путин объявил благодарность главе РЖД

Глава государства Владимир Путин объявил благодарность руководителю "Российских железных дорог" Олегу Белозерову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент компании внес вклад в осуществление проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца (МЦК), сообщает "Газета.ru". Напомним, что работы по созданию транспортной системы велись в 2012-2016 годах.