Утвержден новый тариф на проезд в электричках в пределах Москвы

С 1 июля 2017 года вступит в силу новый тариф на пригородные железнодорожные перевозки. Соответствующее постановление принял Департамент экономической политики и развития Москвы, сообщает официальный сайт мэра столицы. "Утвержден экономически обоснованный уровень тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении (в пределах Москвы) в размере 2,21 рубля за пассажирокилометр", – говорится в документе.