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В Москве святым мощам поклонились полмиллиона человек

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За две с половиной недели мощам святого Николая поклонились около полумиллиона паломников. Очередь к святыне растянулась на три с половиной километра, пишет "АиФ".

Мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя 22 мая. Ковчег с реликвией, которая почти тысячу лет не покидала пределы Италии, в главный храм России внесли четыре епископа.

8 июня 2017, 18:26

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