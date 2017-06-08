В Москве святым мощам поклонились полмиллиона человек

За две с половиной недели мощам святого Николая поклонились около полумиллиона паломников. Очередь к святыне растянулась на три с половиной километра, пишет "АиФ".

Мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя 22 мая. Ковчег с реликвией, которая почти тысячу лет не покидала пределы Италии, в главный храм России внесли четыре епископа.