Как в столице отметят День России

День России отметят 12 июня в парках, на площадях и в музеях столицы. Главным событием станет патриотическая акция – флешмоб "Символы России" на Поклонной горе. Сотни студентов, школьников и молодежных активистов развернут самый большой Государственный флаг Российской Федерации и исполнят государственный гимн.

Праздновать День России в Москве начнут с утра. В 11.00 в парке Сокольники на эстраде "Ротонда" откроется III Московский фестиваль современной литературы. Среди гостей мероприятия – популярный среди молодежной аудитории YouTube российский блогер Николай Соболев, который недавно выпустил книгу "Путь к успеху".

Судя по программе, гостям парка буквально некуда будет спрятаться от праздничной активности. С 12 до 16 часов на Фестивальной площади стартует "Большая тренировка" телеканала "МАТЧ-ТВ". в рамках которой для гостей выступит один из самых титулованных российских мотоэкстремалов –Для фанатов футбола на площадке будет выставлен главный трофей российских команд – кубок РФПЛ, который в этом году впервые за 16 лет завоевал "Спартак".

Та же Фестивальная, а за ней и Фонтанная площади парка превратятся в концертные площадки. Здесь выступят лучшие молодые музыканты – в частности, культовая российская рок-группа 7Б. В другой программе смешаются диджей-сеты и живые выступления. Зрители встретятся с российским гимнастом, 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.

В парке "Красная Пресня", начиная с полудня, будут запускать воздушных змеев и сделанные собственноручно самолеты. В 14:00 начнется концерт Русского радио, посвященный Дню России. Ведущие – ведущие утреннего шоу "Русские перцы" и Дмитрий Оленин.

Пушкинскую площадь захватит фестиваль "Многонациональная Россия", организованный Федеральным агентством по делам национальностей. В 12 часов откроется фестивальный городок с шатрами "Страна мультфильмов", "Страна ремесел" и "Страна кукол". Откроется выставка "Страна в деталях", демонстрирующая разнообразие всех 85 регионов России. Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием национальных коллективов и исполнителей.

На Тверской улице пройдет грандиозный праздник – "День истории России". Откроются 17 тематических зон, здесь покажут лучшие реконструкции прошедшего недавно фестиваля "Времена и эпохи. Собрание".

В Театральном проезде гости смогут увидеть специальную конную программу. Выступят команды по военно-прикладным видам конного спорта Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России".

Триумфальная площадь станет большой театральной сценой: тут пройдет открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", а также выставочная экспозиция Третьяковской галереи "Искусство XX века".

Главный концерт праздника начнется в 19 часов на Красной площади. Ведущие – Ольга Шелест и Николай Басков. В программе примут участие – Полина Гагарина, Тимати, Нюша, Хор Турецкого, Дискотека Авария и многие другие. Большие концерты пройдут также на Поклонной горе, в музее-заповеднике Коломенское, парке искусств "Музеон". Завершит программу дня праздничный фейерверк.