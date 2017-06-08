Нелегалов уберут с московских кладбищ

На столичных кладбищах начали действовать новые правила по установке надгробий. Как сообщил замруководителя московского департамента торговли и услуг Алексей Старцев, теперь для оказания данной услуги запрещено приглашать нелегальных мигрантов, "которые снимают ограду с одного места захоронения и ставят на другое", передает ТАСС.

Кроме того, администрация не сможет затягивать сроки по установке памятников и демонтировать их без решения суда. "Механизм контроля не позволит при установке намогильных сооружений наносить вред как инфраструктуре кладбища, так и другим захоронениям, а также использовать механизмы и материалы, которые могут потенциально наносить вред посетителям кладбища и экологии", – отметил Старцев.



