Раскрыт секрет сарафанного радио

Петербургские математики из университета ИТМО изучили природу вирусного распространения информации, более известного как сарафанное радио. Для исследования ученые создали специальную компьютерную программу, имитирующую социальную среду.

По словам ученых, их программа создает модель распространения новости в социуме, позволяя отслеживать информированных и неинформированных пользователей сотовых и социальных сетей. При этом система учитывает заинтересованность человека в получении данных и вероятность того, что он попросту забудет об услышанном, передают "Аргументы и факты".

Ученые отметили, что в распространении слухов задействованы три типа участников сарафанного радио: обычные люди, "занятые" пользователи сетей и "организаторы". Представители первой категории (~94%) звонят ограниченному числу лиц и общаются с ними долгое время, в то время как последние доносят информацию до большего числа людей в сравнительно коротком диалоге с каждым.

Скорость распространения информации зависит от ньюсмейкера, темы новости и ее экстренности. Например, при изначальном попадании сведений к "организатору" сарафанное радио работает наиболее быстро и эффективно. Отметим, что маловажные новости получают "взрывную" популярность уже после появления основной массы людей, которым они известны.

Примечательно, что в критических ситуациях сарафанное радио становится основным источником информации для населения страны. В частности, математики испытывали свою компьютерную модель на примере распространения сведений в период "арабской весны". Ученые полагают, что для подавления возможной паники в социальных и телефонных сетях необходимо понимать систему, по которой формируется "коллективный разум".

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно настроить модель на данных сотен тысяч абонентов. Сюда входят сведения о покрытии вышек связи, о том, сколько абонентов к ним подключено, когда вызов переключается с вышки на вышку, по каким причинам люди теряют сеть", – цитирует РИА Новости исследователя Александра Вишератина. "Этой информации уже нет в открытом доступе, и только мобильные операторы способны ее анонимизировать и предоставить нам. Но ни с кем из них мы пока не смогли договориться", – заключил он.

