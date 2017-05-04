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Раскрыт секрет сарафанного радио

Фото: GLOBAL LOOK press
Петербургские математики из университета ИТМО изучили природу вирусного распространения информации, более известного как сарафанное радио. Для исследования ученые создали специальную компьютерную программу, имитирующую социальную среду.
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По словам ученых, их программа создает модель распространения новости в социуме, позволяя отслеживать информированных и неинформированных пользователей сотовых и социальных сетей. При этом система учитывает заинтересованность человека в получении данных и вероятность того, что он попросту забудет об услышанном, передают "Аргументы и факты".

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Ученые отметили, что в распространении слухов задействованы три типа участников сарафанного радио: обычные люди, "занятые" пользователи сетей и "организаторы". Представители первой категории (~94%) звонят ограниченному числу лиц и общаются с ними долгое время, в то время как последние доносят информацию до большего числа людей в сравнительно коротком диалоге с каждым.

Скорость распространения информации зависит от ньюсмейкера, темы новости и ее экстренности. Например, при изначальном попадании сведений к "организатору" сарафанное радио работает наиболее быстро и эффективно. Отметим, что маловажные новости получают "взрывную" популярность уже после появления основной массы людей, которым они известны.

Примечательно, что в критических ситуациях сарафанное радио становится основным источником информации для населения страны. В частности, математики испытывали свою компьютерную модель на примере распространения сведений в период "арабской весны". Ученые полагают, что для подавления возможной паники в социальных и телефонных сетях необходимо понимать систему, по которой формируется "коллективный разум".

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно настроить модель на данных сотен тысяч абонентов. Сюда входят сведения о покрытии вышек связи, о том, сколько абонентов к ним подключено, когда вызов переключается с вышки на вышку, по каким причинам люди теряют сеть", – цитирует РИА Новости исследователя Александра Вишератина. "Этой информации уже нет в открытом доступе, и только мобильные операторы способны ее анонимизировать и предоставить нам. Но ни с кем из них мы пока не смогли договориться", – заключил он.

Автор: Константин Улюкаев4 мая 2017, 14:21

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