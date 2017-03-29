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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем

Кейт Миддлтон. Фото: Chris Jackson/Getty Images
Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем, принцем Уильямом. Герцогиня Кембриджская вышла в свет в роскошном наряде и с очаровательной улыбкой.

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Накануне, 28 марта, Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею в столице Великобритании Лондоне. Там прошло благотворительное мероприятие Portrait Gala 2017. Герцогиня Кэтрин потому стала почетной гостьей мероприятия, что уже пять лет оказывает поддержку музею, в котором собраны портреты британцев прошлых столетий, передает The Sun.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Кроме того, что Кейт осмотрела две выставки, герцогиня поддержала благотворительный проект Coming Home. Его суть в том, что он собирает средства на возможность возвращения некоторых портретов в особые для них места сроком на три года и дольше. Миддлтон выбрала для выхода в свет темно-зеленое кружевное платье в пол, дополнив его золотым клатчем и изящными серьгами. Кейт сделала пышную укладку и сияла улыбкой в общении с журналистами и сопровождающими ее людьми.

Пользователи Сети немедленно отреагировали на появление Кейт в свете после разговоров о том, что ее супружеская жизнь с принцем Уильямом трещит по швам. По мнению поклонников, на фоне слухов Миддлтон только хорошеет. "хороша назло всем сплетням про Уильяма!", "Катя прямо-таки Вау!", "Любит она платья с кружевами. А цвет красивый и выглядит она моложе", "Что-то слишком много кружева.... А выглядит Кейт всегда отлично", – высказались поклонники в адрес герцогини.

Кейт Миддлтон и директор национальной портретной галереи в Лондоне Николас Куллинан. Фото: Neil Hall – WPA Pool/Getty Images

Отметим, что свой выход в свет Кейт Миддлтон совершила в гордом одиночестве. Напомним, недавно в интернете разразился скандал, который поднялся после того, как в Сети появились фотографии супруга Кейт, принца Уильяма в компании некой блондинки. Выяснилось, что он отправился отдыхать в Швейцарию в компании друзей, среди которых оказалась белокурая красотка – австралийская модель Софи Тейлор. Впрочем, вскоре журналисты узнали, что принц и манекенщица познакомились как раз на курорте.

Автор: Наталья Аряева29 марта 2017, 12:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые романтичные фото Уильяма и Кейт

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