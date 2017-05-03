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В центре Москвы нарисовали огромный портрет Кутузова

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На фасаде здания в центре столицы нарисовали гигантское граффити, посвященное генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову. Портрет можно увидеть на одном из домов по улице Волхонка, передает ТАСС.

Площадь изображения составляет около 400 квадратных метров. Картину создала группа художников по репродукции парадного портрета Кутузова. Открытие граффити приурочено ко дню памяти полководца, скончавшегося 28 апреля 1813 года. 

3 мая 2017, 21:31

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