В Москве объявили оранжевый уровень опасности

Метеорологи заявили о высокой вероятности лесных пожаров в Москве и области. На территории региона объявлен оранжевый уровень опасности, передает НТВ.ru.

За последние сутки в Московской области произошло около 15 крупных пожаров. В общей сложности огнем были охвачены свыше 80 гектаров леса.