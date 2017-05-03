В Москве объявили оранжевый уровень опасности

Метеорологи заявили о высокой вероятности лесных пожаров в Москве и области. На территории региона объявлен оранжевый уровень опасности, передает НТВ.ru.
За последние сутки в Московской области произошло около 15 крупных пожаров. В общей сложности огнем были охвачены свыше 80 гектаров леса.
Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, ласкает себя
На новость о его визите в Нью-Йорк отреагировал поисковик авиабилетов Aviasales
По словам артистки, они с мужем много требуют друг от друга
Как живет 27-летняя наследница королевы шансона