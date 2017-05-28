Путин поздравил с праздником российских пограничников

Президент России Владимир Путин военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил солдат и ветеранов за безукоризненную службу."Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников", – гласит текст телеграммы президента. Путин пожелал пограничникам успехов, здоровья и благополучия.