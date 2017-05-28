"Аэрофлот" задерживает рейсы из-за забастовки

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о задержке восьми рейсов из Шереметьево в Италию и обратно. Причиной изменения расписания полетов стала забастовка.

Временно приостановят работу сотрудники Управления внутренних дел в Италии. Ожидается, что задержки коснутся только полетов, которые должны быть совершены 28 мая, сообщили в пресс-службе компании.