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Общество

К выходным в Москве похолодает до нуля

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
Жителей столицы вновь ждут прохладные выходные. К концу недели ночная температура воздуха опустится до нуля градусов.
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В Гидрометцентре России сообщили, что ночью в воскресенье, 28 мая 2017 года, столбик термометра опустится до 0...+5 градусов. При этом днем воздух прогреется до +8...+13 градусов. Согласно прогнозу, местами возможен небольшой кратковременный дождь, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

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Ощутимое похолодание придет в столицу уже в пятницу, 26 мая. "Дневная температура опустится до +17...+19 градусов, ночная – до +10...+12. Будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь, который усилится днем", – рассказал представитель Гидрометцентра. В субботу столбик термометра днем опустится до +9...+14 градусов, ночью – до +4...+9, "при этом облачно с прояснениями, временами дождь".

В ближайшие же рабочие дни на улице будет тепло, передает РИА Новости. В среду дневная температура воздуха составит +21...+23 градуса, ночная – +8...+10 градусов. В четверг днем похолодает до +19...+21 градуса, ночью – до +12...+14 градусов. Отметим, что 23-24 мая возможны кратковременные осадки.

Напомним, ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что летом 2017 года температура будет неоднородной, однако в целом период окажется комфортным для жителей столицы. Он пообещал москвичам "розовый" сезон, то есть стабильную температуру воздуха на уровне нормы или немного выше.

Автор: Константин Улюкаев23 мая 2017, 20:45

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