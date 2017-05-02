Ежик дал отпор любопытной собаке

Жительница Токио запечатлела на видео забавное знакомство своих питомцев. За несколько дней видео стало популярным среди пользователей Сети по всему миру.

В то время, когда хозяйка отвлеклась, любопытная акита-ину решила изучить нового друга. Собака попыталась понюхать ежика, но наткнулся на колючки и отпрыгнул. Вскоре и сам новый домочадец проявил интерес к псу и стал подходить к нему, показывая, что не прочь познакомиться. Видеоролик, выложенный в Twitter пользователем @harikai_chiri, в Сети оценили по-достоинству.