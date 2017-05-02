Ежик дал отпор любопытной собаке
В то время, когда хозяйка отвлеклась, любопытная акита-ину решила изучить нового друга. Собака попыталась понюхать ежика, но наткнулся на колючки и отпрыгнул. Вскоре и сам новый домочадец проявил интерес к псу и стал подходить к нему, показывая, что не прочь познакомиться. Видеоролик, выложенный в Twitter пользователем @harikai_chiri, в Сети оценили по-достоинству.
インスタにあげたの途中でぶつ切れだったからちょい長めバージョン— ちり子 (@harikai_chiri) 26 апреля 2017 г.
びびり犬とマイペースはりねずみ pic.twitter.com/gtDbHD74n4
Младшая сестра покойной певицы показала трогательные снимки
Ведущую "Дома-2" назвали половой тряпкой
На новость о его визите в Нью-Йорк оперативно отреагировал российский поисковик авиабилетов Aviasales
Уильям и его жена требуют возместить моральный ущерб