Офицера Росгвардии уволили за откровенную фотосессию
Житель Санкт-Петербурга Роман Ошурков свободное от военной службы время проводит в тренажерном зале и перед объективом фотокамеры. Сексуальный майор частенько радует друзей и подписчиков, публикуя в соцсетях фото своего мускулистого тела.
Просматривая страницу Ошуркова в соцсети "ВКонтакте", трудно представить, что за пределами пляжа и спортзала он учит правоохранителей правильно держать оружие и стрелять. Эротичные снимки майора привлекли внимание столичного женского стриптиз-клуба "Каприз".
Развлекательное заведение предложило военному работу. Однако после этого о досуге Ошуркова стало известно руководству Росгвардии. В отношении мускулистого красавчика назначили служебную проверку, по результатам которой было решено уволить его за порочащее честь поведение, передает Life.ru.
Принял ли предложение о работе Ошурков, издание не уточняет. В любом случае, накачанный военный уже проводит вечеринки в клубе "Все хорошо" и вряд ли останется без дела.
Ранее аналогичный инцидент произошел с учительницей физкультуры, работавшей в одной из подмосковных школ. Девушка была вынуждена уволиться после скандала, разразившегося из-за ее чересчур откровенных снимков в соцсетях.
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