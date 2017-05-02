Офицера Росгвардии уволили за откровенную фотосессию

Руководство Росгвардии приняло решение уволить майора Романа Ошуркова за публикации в соцсетях откровенных снимков. Однако вряд ли мужчина будет сидеть без дела: благодаря эротичным фото ему предложили работу в стриптиз-клубе.

Житель Санкт-Петербурга Роман Ошурков свободное от военной службы время проводит в тренажерном зале и перед объективом фотокамеры. Сексуальный майор частенько радует друзей и подписчиков, публикуя в соцсетях фото своего мускулистого тела.

Просматривая страницу Ошуркова в соцсети "ВКонтакте", трудно представить, что за пределами пляжа и спортзала он учит правоохранителей правильно держать оружие и стрелять. Эротичные снимки майора привлекли внимание столичного женского стриптиз-клуба "Каприз".

Развлекательное заведение предложило военному работу. Однако после этого о досуге Ошуркова стало известно руководству Росгвардии. В отношении мускулистого красавчика назначили служебную проверку, по результатам которой было решено уволить его за порочащее честь поведение, передает Life.ru.

Принял ли предложение о работе Ошурков, издание не уточняет. В любом случае, накачанный военный уже проводит вечеринки в клубе "Все хорошо" и вряд ли останется без дела.

Ранее аналогичный инцидент произошел с учительницей физкультуры, работавшей в одной из подмосковных школ. Девушка была вынуждена уволиться после скандала, разразившегося из-за ее чересчур откровенных снимков в соцсетях.