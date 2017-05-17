В ЗАГСах Москвы запретили живую музыку

В столичных ЗАГСах вводится ряд жестких ограничений. Теперь жених и невеста будут вступать в брак исключительно под фонограмму, без спиртных напитков и традиционных лепестков роз.

Заместитель начальника управления ЗАГС Марина Маслова заявила, что с начала мая прекращено сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, которые обеспечивали живую музыку, фото– и видеосъемку. До конца месяца во дворцах бракосочетания появятся музыкальные центры: торжественные церемонии будут сопровождаться фонограммой, сообщает газета "Известия". При этом стоимость услуг ЗАГСа ограничится госпошлиной.

Исключением стали дворцы бракосочетаний в музее "Коломенское" и на ВДНХ. Там по-прежнему можно жениться под живую музыку: порядок оказания платных услуг контролирует местная администрация.

Еще одним нововведением является строгий дресс-код. Отныне вступать в брак нельзя в шортах, майках или рваных джинсах. Также молодоженам и гостям запретили распивать алкоголь, бить бокалы, разбрасывать рис и лепестки роз. Все это приводит к травмам, сбору попрошаек и распространению инфекционных заболеваний, пояснили в руководстве учреждений.