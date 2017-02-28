В ЗАГСах открыли комнаты примирения

Возможно, в скором времени разводов станет меньше благодаря комнатам примирения, которые будут функционировать во всех ЗАГСах страны. Они были открыты в некоторых регионах и уже доказали свою эффективность.

В комнатах примирения разводящиеся супруги могут спокойно еще раз обдумать свое решение. Там с ними работают медиаторы – специалисты, помогающие разобраться в семейном конфликте.

Такая практика уже существует в Татарстане и Белгородской области. После посещения комнат примирения многие забирают заявления о разводе, сообщает Russia Today. Например, в Татарстане из 519 пар 364 решили сохранить семью.

В марте подобные кабинеты появятся в Новгородской области. Как пояснила медиатор местного ЗАГСа и директор Центра экспертно-правовой помощи Татьяна Шибанова, они призваны снизить не только число разводов, но и уровень агрессии супругов в процессе расторжения брака.

Возможно, в будущем комнаты примирения будут открыты в ЗАГСах по всей стране. Член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила о готовности вынести инициативу на законодательный уровень.

Также депутат подчеркнула, что необходимо давать парам время на раздумье. Это особенно актуально в критический период, который, по словам Лаховой, наступает после пяти лет брака.