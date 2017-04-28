Маньяк-цирюльник объявил охоту на котов

В американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния орудует маньяк, бреющий котов. На счету у злоумышленника уже семь жертв.

Владельцы домашних животных всерьез обеспокоены за своих питомцев. По информации полиции, с декабря прошлого года неизвестный маньяк отловил семь котов, обрил с помощью лезвия им лапы, брюхо или пах, после чего отпустил.

К счастью, ни одно из животных физически не пострадало, если не считать того, что теперь они выглядят крайне нелепо. Как уточнил капитан полиции Келли Уокер, все жертвы злоумышленника были ухоженными и носили ошейники, передает Martinsville Bulletin

При этом, мотивы, которые двигали маньяком, остаются загадкой. Можно лишь предположить, что злоумышленник просто психически болен или выполняет некий ритуал.

Напуганные хозяева пострадавших котов требуют, чтобы полиция нашла злоумышленника. Также они попросили стражей порядка развесить объявления о том, что в городе орудует маньяк.

В свою очередь капитан Уокер также обратился к местным жителям и попросил их быть бдительными и немедленно сообщить в полицию, если они увидят, как "кто-то беспокоит чужого кота". Вместе с тем, представитель правоохранительных органов затруднился назвать статью уголовного кодекса, по которой можно было бы привлечь этого безумного цирюльника к ответственности.