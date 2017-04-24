Грядущие заморозки станут для москвичей последними

Пришедшая в столичный регион весна оказалась не такой щедрой на теплые деньки, как ожидали москвичи. Однако синоптики заверили, что о заморозках вскоре можно будет забыть.

Согласно прогнозам специалистов центра погоды "Фобос", последний в сезоне мороз ударит по городу не позднее 25 апреля, передает Life.ru. Уже к выходным воздух прогреется до +20, пообещали метеорологи.