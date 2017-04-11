На Москву надвигается шторм

В столице объявлено штормовое предупреждение. До 21:00 в городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, пишет газета "Известия".

Метеорологи рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями. Пешеходам посоветовали сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.