На Москву надвигается шторм

В столице объявлено штормовое предупреждение. До 21:00 в городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, пишет газета "Известия".
Метеорологи рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями. Пешеходам посоветовали сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
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Жителей столицы ждет пасмурная погода с дождем и снегом
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