Погода в Москве поставила температурный рекорд

В столице был обновлен рекорд максимальной температуры воздуха. "На метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли отметки в плюс 9,7", – цитирует агентство городских новостей "Москва" специалистов центра погоды "Фобос". Прежний рекорд был установлен на уровне 9,1 градуса тепла. "Аномально теплая погода в столичном регионе сохранится, однако вероятность новых рекордов максимальной температуры невелика", – добавили синоптики.