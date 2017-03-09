Одесса исчезает с лица земли
Большинство домов в центре Одессы сейчас в аварийном состоянии, сообщает РЕН ТВ. По мнению специалистов, причиной проседания грунта стали катакомбы под городом, при этом реконструкция опасных участков не производилась с советских времен. По мнению спелеолога Александра Гросса, в результате "градостроительной и коммунальной анархии" Одесса сейчас на грани катастрофы.
"В старой части города коммуникации изношены, они просачиваются вниз, тем самым подмачивая ракушняк, а ракушняк, когда сухой – твердый, но как намокнет — начинает разрушаться", – пояснил он. "Сыпется очень сильно — начинаются обвалы, проседания горных пород. И поэтому одесские домики на Молдаванке очень сильно стали просаживаться", – рассказал спелеолог.
Однако власти Одессы все равно разрешают многоэтажное строительство на опасной территории. Таким образом близлежащий грунт проседает еще сильнее, и соседние дома начинают разваливаться.
"Стали уже кирпичи падать на голову", – рассказал житель одного из домов, попавший в больницу после обрушения потолка. "Квартира признана аварийной: в ней проживать нельзя — в ней отключена вода, газ, а отопления у нас никогда и не было! Туалета и ванны тоже нет — выживаем как можем!" – отметил он.
Около одесского стадиона «Черноморец» стал проваливаться грунт #Одессаhttp://t.co/l3UUzKkA7S pic.twitter.com/GcSi5kvIwd— Новости Одессы (@odessanews777) 23 мая 2015 г.
Со стороны моря Одессу также ожидает опасность. Город стремительно уходит под воду и вскоре может повторить судьбу Атлантиды. По словам активиста Владислава Балинского, ведущая к морю Потемкинская лестница "удерживает бульвар от сползания", однако в последнее время динамика проседания возобновилась.
Одесса. Потемкинская лестница pic.twitter.com/8rXeD7iMx8— Мария Сусанина (@marijasusan) 25 февраля 2017 г.
Напомним, недавно похожая информация поступала от ученых, исследовавших проседание земли в Калифорнии. Как писали Dni.Ru, причиной тому стало массовое выкачивание грунтовых вод, что привело к понижению уровня ряда территорий в штате.
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