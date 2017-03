Отчаянная Елизавета II взобралась на пони

Катание на лошади – одно из любимых развлечений монарха. С юных лет Елизавета занималась верховой ездой. Этому увлечению она верна многие десятилетия. Как-то в интервью королева говорила, что поездки верхом позволяют ей чувствовать себя "просто еще одним человеком".

Елизавета II уверенно чувствует себя в седле, несмотря на солидный возраст – 21 апреля 2017 года ей исполнится 91 год. При этом во время конных прогулок она никогда не надевает защитный шлем, поскольку боится испортить прическу.

Судя по тому, как комфортно королева себя чувствует в седле, с ней все в порядке. Напомним, что в начале января 2017 года в Сети появились сообщения, что королева Великобритании якобы скончалась. Причем эта новость изначально была опубликована на официальном сайте королевской семьи.

Queen Elizabeth II spotted horse riding at 90 years old | Royal ,Queen Elizabeth II of England and Her Majesty Smiling At a Horse pic.twitter.com/IwC4vy1lq2