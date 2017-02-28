Что ест королева Елизавета II каждый день

Если вы думаете, что на столе у королевских особ каждый день лишь самые дорогие и изысканные блюда, то ошибаетесь. Шеф-повара британской королевский семьи раскрыли меню монархов, и оказалось, что Елизавета II далеко не гурман.

По информации британской газеты The Independent, королева очень дисциплинированна. День она начинает с чая и печенья. Елизавета II предпочитает свежезаваренный Earl Grey без молока и сахара, который ей подают в чашечке из костяного фарфора, с несколькими бисквитами. Только после этого монарх принимается за завтрак, который обычно включает зерновые хлопья, фрукты и тост с джемом.

Иногда королеве готовят омлет с копченым лососем и трюфелем. Причем повар использует исключительно коричневые яйца – их вкус Елизавете нравится больше, чем белых.

Перед обедом в качестве аперитива она выпивает немного джина или сладкого вина. На ланч обычно подают рыбу с овощами либо стейк со шпинатом или кабачками. Королева также неравнодушна к жареной курице с салатом.

Елизавета II не употребляет продукты, содержащие крахмал, поэтому в ее рационе нет блюд с картофелем и рисом. Также королева не ест итальянскую пасту.

Безусловно, монарх следует национальным традициям, поэтому прерывает свои дела на послеполуденное чаепитие. Вместе с английским чаем ей подают легкие закуски: порезанные огурцы, немного копченого лосося, яйца и майонез, ветчину, а также джем-гроши – крошечные бутерброды с малиновым вареньем размером с английский пенни.

На ужин королева, как правило, просит приготовить филе говядины или оленины, фазана или лосося с ферм из королевских резиденций Сандрингэм и Балморал. Гэльский стейк подается с соусом из грибов, сливок и виски.

Десерт для монарха готовят из клубники или сладких белых персиков, собранных в оранжерее Виндзорского замка с добавлением кусочка горького шоколада. День Елизавета заканчивает бокалом шампанского.