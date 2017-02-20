В каких профессиях больше всего изменщиков

По мнению сексологов, склонность человека к изменам связана не только с его морально-нравственными ценностями, но и с социальным статусом. Так, например, специалисты отмечают, что больше всего шансов "пойти налево" у представителей творческих профессий и врачей.

Так, по мнению экспертов, женщина бессознательно хочет завести роман с врачом, поскольку тогда к нему можно будет обращаться за помощью в любое время года. "Потому что если он просто врач в стационаре, ты не можешь позвонить ему поздно вечером. Если он твой любовник, у тебя есть на это моральное право", – поясняет врач-сексолог Александр Полеев.

При этом, самыми неверными мужьями считаются кардиологи, поскольку они знают толк в делах сердечных не только в прямом, но и в переносном смыслах. Кроме того, богата на изменщиков и среда актеров, сообщает "Мир24".

Этим людям трудно оставаться искренними, поскольку постоянно приходиться вживаться в разные образы, а необходимость изображать страсть на сцене, всеобщее восхищение и совместные командировки с партнерами по спектаклю создают хорошую почву для романов на стороне.

А вот верных супругов стоит искать среди тех, кто занят тяжелым физическим трудом – среди строителей, сталеваров, шахтеров и пожарных. По мнению специалистов, представителям этих профессий просто не с кем флиртовать на работе да и сил на это не остается.

В целом же, сексологи уверены, что люди изменяют, чтобы компенсировать недостаток социального статуса. Или, напротив, всем продемонстрировать свое высокое положение в обществе.