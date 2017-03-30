Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве
Инцидент произошел в ночь на 30 марта в столице на территории МГУ имени Ломоносова, сообщает Life.ru. Сотрудники правоохранительных органов долго вели переговоры с буйным танцором, повредившим крышу автомобиля.
Дебошир заявил, что спустится с машины, только когда за ним придет друг. "Вы меня не остановите! Мы договоримся или нет? Я не буду больше стучать!" – крикнул он.
Через некоторое время хулиган все же спрыгнул на землю. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Подробности случившегося выясняются.
Напомним, что в июле 2015 года мужчина с обнаженным торсом "избил" ремнем мостовую в Санкт-Петербурге. Неподалеку были разбросаны вещи – по всей видимости, его одежда. Стражи порядка долго наблюдали за происходящим, не принимая никаких мер.
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