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Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press
Голый мужчина забрался на полицейскую машину и стал на ней танцевать. Стражи порядка терпеливо ждали, пока дебошир сам спрыгнет с автомобиля.
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Инцидент произошел в ночь на 30 марта в столице на территории МГУ имени Ломоносова, сообщает Life.ru. Сотрудники правоохранительных органов долго вели переговоры с буйным танцором, повредившим крышу автомобиля.  

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Дебошир заявил, что спустится с машины, только когда за ним придет друг. "Вы меня не остановите! Мы договоримся или нет? Я не буду больше стучать!" – крикнул он.

Через некоторое время хулиган все же спрыгнул на землю. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, что в июле 2015 года мужчина с обнаженным торсом "избил" ремнем мостовую в Санкт-Петербурге. Неподалеку были разбросаны вещи – по всей видимости, его одежда. Стражи порядка долго наблюдали за происходящим, не принимая никаких мер.

Автор: Олег Шивалов30 марта 2017, 13:20

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