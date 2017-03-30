Модель от радости показала грудь в прямом эфире

Чилийская модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь. Обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте, девушка совершила ошибку, начав прыгать в прямом эфире.

В памятном для модели выпуске телепередачи зрители решали, кто останется в реалити-шоу – Айлен Милла, одетая в откровенное красное платье, или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, она подскочила от радости, и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды.

Спустя несколько секунд модель поняла ошибку и прикрыла произвольно обнажившиеся части тела. После инцидента Марко Ферри обнял смущенную возлюбленную. Тогда же девушка назвала его "своей радостью".

Публикация от Aylén Milla (@aylenmilla) Мар 29 2017 в 1:42 PDT

Примечательно, что Айлен Милла не впервые оголяет свою грудь в рамках этого проекта. Ранее в марте 2017 года модель в откровенном топе вскинула руки кверху, на несколько секунд обнажив тело. Видеозапись этого инцидента начали активно обсуждать в социальных сетях.

Публикация от Aylén Milla (@aylenmilla) Фев 5 2017 в 3:00 PST

Многие пользователи интернета не верят в случайность произошедшего. Один из них написал в комментариях к видеозаписи, что "она знала, что делала, и просто хотела привлечь к себе внимание".

Публикация от Aylén Milla (@aylenmilla) Янв 31 2017 в 3:47 PST

Напомним, в июле 2016 года жена Сергея Шнурова, исполняя с ним хит о курортном городе Геленджике, ненароком оголила свой бюст. Певец поспешил похвастаться грудью Матильды.