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Общество

Модель от радости показала грудь в прямом эфире

Айлен Милла. Фото: facebook.com/Millaaylen
Чилийская модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь. Обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте, девушка совершила ошибку, начав прыгать в прямом эфире.
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В памятном для модели выпуске телепередачи зрители решали, кто останется в реалити-шоу – Айлен Милла, одетая в откровенное красное платье, или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, она подскочила от радости, и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды.

Спустя несколько секунд модель поняла ошибку и прикрыла произвольно обнажившиеся части тела. После инцидента Марко Ферри обнял смущенную возлюбленную. Тогда же девушка назвала его "своей радостью".

Примечательно, что Айлен Милла не впервые оголяет свою грудь в рамках этого проекта. Ранее в марте 2017 года модель в откровенном топе вскинула руки кверху, на несколько секунд обнажив тело. Видеозапись этого инцидента начали активно обсуждать в социальных сетях.

Многие пользователи интернета не верят в случайность произошедшего. Один из них написал в комментариях к видеозаписи, что "она знала, что делала, и просто хотела привлечь к себе внимание".

Напомним, в июле 2016 года жена Сергея Шнурова, исполняя с ним хит о курортном городе Геленджике, ненароком оголила свой бюст. Певец поспешил похвастаться грудью Матильды.

Автор: Олег Шивалов30 марта 2017, 11:34

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