Модель от радости показала грудь в прямом эфире
В памятном для модели выпуске телепередачи зрители решали, кто останется в реалити-шоу – Айлен Милла, одетая в откровенное красное платье, или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, она подскочила от радости, и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды.
Спустя несколько секунд модель поняла ошибку и прикрыла произвольно обнажившиеся части тела. После инцидента Марко Ферри обнял смущенную возлюбленную. Тогда же девушка назвала его "своей радостью".
Примечательно, что Айлен Милла не впервые оголяет свою грудь в рамках этого проекта. Ранее в марте 2017 года модель в откровенном топе вскинула руки кверху, на несколько секунд обнажив тело. Видеозапись этого инцидента начали активно обсуждать в социальных сетях.
Многие пользователи интернета не верят в случайность произошедшего. Один из них написал в комментариях к видеозаписи, что "она знала, что делала, и просто хотела привлечь к себе внимание".
Напомним, в июле 2016 года жена Сергея Шнурова, исполняя с ним хит о курортном городе Геленджике, ненароком оголила свой бюст. Певец поспешил похвастаться грудью Матильды.
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