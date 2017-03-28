Азиаты сходят с ума от русской красавицы

Русская модель Ангелина Данилова стала звездой южнокорейского сегмента Instagram. Переселившейся в Сеул девушкой заинтересовались тысячи поклонников.

Ангелина Данилова родилась в Санкт-Петербурге в 1996 году. Сейчас она учится в одном из южнокорейских университетов по направлению дизайна интерьера.

Публикация от Danilova Angelina (@angelinadanilova) Мар 17 2017 в 6:23 PDT

В социальной сети Instagram у Ангелины уже более 300 тысяч подписчиков. Девушка, как правило, публикует свои селфи. Под каждым из них девушка в среднем набирает 15 тысяч лайков.

Публикация от Danilova Angelina (@angelinadanilova) Мар 20 2017 в 10:09 PDT

Модель стала героиней проекта The Babel Experiment. В рамках телепередачи она объяснила причины своего переезда в Сеул. "Меня очень заинтересовала культура страны, и вообще страна, люди, язык. Мне очень понравился язык корейский", – рассказала Ангелина Данилова.

Одно из основных хобби модели – игра на укулеле. В своем видеоблоге на YouTube она публикует каверы на известные песни, аккомпанируя себе на четырехструнном инструменте. Эти записи также набирают десятки тысяч просмотров.

Публикация от Danilova Angelina (@angelinadanilova) Мар 12 2017 в 10:19 PDT

Напомним, медсестра тайваньской больницы Карина Линн после публикации фотографии в купальнике также стала звездой Instagram. Всего за один день ее аудитория увеличилась более чем на 110 тысяч человек. Своим завистницам и критикам она отвечает, что живет более насыщенной, чем они, жизнью.