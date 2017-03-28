Школьников в Москве начнут кормить в соответствии с религией

В питание столичных школьников хотят внести изменения в соответствии с религиозными предпочтениями учеников. К примеру, в столовых могут появиться постные, кошерные и халяльные блюда. Соответствующий документ рассматривает Мосгордума, передает сетевое издание m24.ru.
Однако у данной идеи есть противники. В учебных заведениях утверждают, что технически невозможно готовить столь разнообразное меню. Диетологи, в свою очередь, обратили внимание, что постные блюда не смогут восполнить весь необходимый запас витаминов и микроэлементов.
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