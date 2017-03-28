В Москве продлено штормовое предупреждение

Синоптики столичного Метеобюро продлили действие штормового предупреждения до конца 28 марта. "С 10 утра до 21:00 мск в Москве и ТиНАО сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метеорологов. В настоящее время в некоторых районах столицы сильная метель.



