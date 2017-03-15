Украинцы перестали массово батрачить в России

Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг".

По словам руководителя исследования Алексея Антиповича, в Россию на заработки хотят отправиться лишь 6% жителей Украины. "Если в России работали около четверти опрошенных нами работников, то сейчас в Россию готовы ехать только 6%. То есть падение в более чем четыре раза", – передает слова эксперта издание Укринформ. По его словам, граждане страны отдают большее предпочтение странам ЕС, прежде всего – Польше и Германии.

Однако, согласно данным социологов, треть опрошенных вообще отказались отвечать на вопрос, куда бы хотели поехать на заработки. "Люди опасаются этой темы. Возможно, каких-то государственных органов, которые могли бы эту тему мониторить", – подчеркнул Антипович.

При этом в группе "Рейтинг" отмечают, что во многом миграционные предпочтения зависят от места проживания украинцев. Так, жители западных регионов чаще ездят на работу в европейские страны, тогда как представители восточных и южных областей – в Россию. "Центральная Украина ездит одинаково – что в сторону Польши, что в сторону России", – сказал социолог.

Что касается рода занятий украинских рабочих, то это в основном строительство и сопутствующая деятельность. "Среди людей, которые работали в России в течение последних пяти лет, 75% работали в сфере строительства и ремонта", – подчеркнул Антипович. Кроме того, отметил он, украинцы привлекаются для сельскохозяйственных работ, а также в качестве домашней прислуги и прочего обслуживающего персонала.

Ранее президент ОО "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник заявил, что нынешние украинские власти не в состоянии остановить процесс миграции. "Не секрет, что миллионы хотят выехать, они выезжают, они будут выезжать, и остановить этот процесс, изменить этот тренд на нынешний момент времени невозможно. Это не может сделать ни парламент, ни премьер, ни президент", – констатировал он.

