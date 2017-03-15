Москву вновь накроет снегом

По данным метеорологов, в ночь на 16 марта в столице выпадет мокрый снег с дождем. Однако температура останется плюсовой, поэтому в течение суток все растает.

"Мы ожидаем, что в ночь на четверг будет проходить фронт окклюзии. С ним сначала будет дождь, а ближе к утру – дождь вперемешку с мокрым снегом, поэтому не исключено, что утром на тротуарах и газонах появится от полусантиметра до сантиметра мокрого снега, но днем он растает", – рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова. Она добавила, что 16 марта температура в столице сохранится на уровне +5... +7.

В последующие дни станет немного прохладнее, пишет газета "Известия". По словам Поздняковой, будет облачно, а ночью столбик термометра опустится до 0. Климатическая норма окажется превышенной на три-четыре градуса.

"Можно ли это назвать похолоданием? Нет, скорее кратковременным понижением. О похолодании можно говорить, когда и днем, и ночью температура воздуха становится отрицательной, что характерно для этого месяца", – пояснила метеоролог.

Она отметила, что обычно среднесуточная температура достигает плюсовых отметок к концу марта. "А сейчас у нас на большей части территорий удерживается положительная", – заключила Позднякова.

Напомним, 13 марта синоптики заявили, что в ближайшие дни в столице растает весь снег. Несмотря на погодные колебания, весна продолжает завоевывать позиции, заверили они.