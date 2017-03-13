Погода преподнесет россиянам неприятный сюрприз

Недолго радовались москвичи теплу и солнцу. По прогнозам синоптиков, к середине недели в столицу вернутся осадки и холод.

Как рассказали специалисты погодного центра "Фобос", 13 и 14 марта погода будет находиться во власти антициклона. Будет по-прежнему тепло, облачно и без осадков. 13 марта днем воздух прогреется до +8...+10 градусов в городе и до +5....+10 градусов – по области, передает РИА Новости. Ночью —2…—4 градуса

14 марта характер погоды не изменится. Днем будет +7… +9 в Москве и +5… +10 градусов по области. Слабый юго-восточный ветер, давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. А в середине недели, 15 марта, погода заметно испортится.



Регион начнет ощущать влияние атмосферного фронта с северо-запада. Днем 15 марта местами пройдут небольшие дожди. Воздух станет прохладнее +5....+7 градусов в Москве и +3...+8 градусов – по области. Усилится юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду.

В четверг, 16 марта, будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью будет 0...-2 градуса, по области – до -2....+3 градусов, местами возможна гололедица.

Днем воздух прогреется до +8 градусов. Западный ветер 4-9 метров в секунду. Однако к концу недели погода вновь начнет улучшатся, так как в столицу вновь придет антициклон. В пятницу, 17 марта, около 0 градусов ночью в столице, —3…+2 градусов – по области. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Тем временем, несмотря на некоторые колебания погоды, весна продолжает уверенно завоевывать свои позиции. Так, синоптики сообщили, что в ближайшие несколько суток в столице растает весь снег, сообщает "Интерфакс".

Эксперты подчеркнули, что на данный момент дневные температуры на семь градусов превышают среднюю климатическую норму. Это явление привело к усиленному таянию снега. "По данным на 09:00 понедельника, высота снежного покрова на главной городской станции на ВДНХ составляет всего четыре сантиметра", – рассказали эксперты.