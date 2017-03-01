В Испании выбрали "секс-царя"

В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра.

Премьер-министр Мариано Рахой составит вместе с "секс-королем" новую национальную стратегию по вопросу улучшения демографических показателей, передает испанское издание ABC. Стоит отметить, что эксперт по рождаемости Баррейра внешне очень соответствует своей должности.

Как отмечает издание, в 2015 году в Испании уровень смертности превысил уровень рождаемости. Так, у жительниц этой страны в возрасте от 18 до 49 лет было в среднем по 1,3 ребенка. При этом, в других странах Евросоюза этот показатель достигал 1,58.

Такой демографический дисбаланс порождает экономические проблемы и в целом негативно отражается на благосостоянии государства. При этом, как объяснил директор международной бизнес-школы IE Business School в Мадриде Рафаэль Пуйоль, сами испанцы винят в низкой рождаемости свой рабочий график, из-за которого у них просто не остается сил на то, чтобы думать о продолжении рода.

Rajoy sitúa a la gallega Edelmira Barreira al frente del pacto nacional de demografía https://t.co/x9GEpKGW9G pic.twitter.com/cwLcQoJxgj — ABC_Galicia (@ABCenGalicia) 28 января 2017 г.

Отметим, что это не первый случай, когда правительство идет на крайние меры ради улучшения демографической ситуации в стране. Так, в 2014 году в Дании была развернута государственная кампания, в рамках которой супружеские пары активно призывали к тому, чтобы они заводили детей.