Для женщин вычислили идеальный танец
Движения представительниц прекрасного пола фиксировались с помощью специальной аппаратуры. Трехмерные модели участниц были продемонстрированы группе гетеросексуальных мужчин, которые должны были оценить танец каждой испытуемой.
Исходя из полученных результатов эксперимента, ученые сконструировали трехмерную модель идеального женского танца. Оказалось, что наивысшие баллы получили девушки, которые задействовали в танце преимущественно нижнюю часть корпуса. А вот активность рук явно отталкивала мужчин, передает РИА Новости.
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