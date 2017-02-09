Студенты назвали лучшие вузы России

Российские студенты анонимно выбрали лучшие и худшие вузы на территории страны. При рассмотрении отзывов учащихся аналитики учитывали множество критериев, в том числе и количество лайков под тем или иным комментарием.

В пятерку лучших университетов России вошли такие вузы, как Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Из топ-5 "вылетели" Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Финансовый университет при Правительстве России (ФУ), сообщает РИА Новости.

Отметим, что в этом году рейтинг лучших вузов был расширен до десяти пунктов. Таким образом в топ-10 также вошли Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ"), Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ).

По мнению студентов, худшими в 2016 году оказались Казанский федеральный университет (КФУ), Московский авиационный институт (МАИ), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) и Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина (УрФУ). Также в этот рейтинг вошел Российский государственный университет правосудия (РГУП) – он занял место Государственного университета управления (ГУУ), улучшившего свои позиции.

Перерыла все ВУЗы страны в поисках места в жизни. Пока нашла неплохой вариант. Ещё думаю. pic.twitter.com/9BBEpVHurr — ✿moody&selfish✿ (@svetlanka201000) 30 января 2017 г.

"В этом году мы решили не присуждать позиции вузам, которые набрали наибольшее количество негативных отзывов. Надеемся, что перечисленные университеты в этом году обратят внимание на чаяния своих студентов, что отразится на рейтинге следующего года", – заявила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.

Для определения качества того или иного университета учитывались наиболее значимые факторы. Студенты оценивали преподавательский состав, качество лекционного материала, техническое оснащение вуза, коррупцию и так далее. В этом году учащиеся отметили наличие свободного времени и оправдание ожиданий от места учебного заведения.