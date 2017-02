Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом

Прежде всего отметим, что Билл О'Райли неоднократно обвинялся в домогательствах к сотрудницам телеканала. Адвокаты бывшей ведущей Fox News Джулиет Хадди рассказали, что женщина планирует подать соответствующий иск против журналиста, который с 2011 года "склонял ее к сексуальным отношениям". После отказа телеведущий угрожал уничтожить ее карьеру, сообщает RT.

Экс-сотрудница Fox News написала своим адвокатам, что ее бывший коллега "настойчиво приглашал ее в свой дом на Лонг-Айленде", а однажды он якобы "появился в дверях ее гостиничного номера в одних трусах". Через некоторое время телеканал выплатил Хадди несколько миллионов долларов за сокрытие информации и отказ от обвинительных показаний.

Отметим, что дом на Лонг-Айленде фигурировал и в показаниях политического обозревателя Андреа Тантарос, которая в феврале 2016 года в Верховном суде Нью-Йорка также обвинила Билла О'Райли в домогательствах. Она заявила, что ведущий приглашал ее к себе, чтобы она показала свою "дикую сторону". В результате руководство Fox News приняло решение отстранить Андреа Тантарос от участия в программе The O'Reilly Factor, которую ведет Билл.

Одно из первых упоминаний подобных "подвигов" телеведущего появилось в 2004 году, когда продюсер Fox Андреа Макрис подала против О'Райли соответствующий иск. По ее словам, коллега по телеканалу неоднократно домогался до нее "во время обеда и телефонных разговоров" и пытался заманить ее в свой номер. Женщина охарактеризовала его как "похотливого, гнусного и пугающего" человека.

