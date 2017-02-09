Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом

Американский телеведущий Fox News Билл О'Райли, назвавший президента России Владимира Путина убийцей, оказался "свиньей и сексистом". Такое мнение о нем сложилось как у коллег по телеканалу, так и у зрителей Fox News.

Прежде всего отметим, что Билл О'Райли неоднократно обвинялся в домогательствах к сотрудницам телеканала. Адвокаты бывшей ведущей Fox News Джулиет Хадди рассказали, что женщина планирует подать соответствующий иск против журналиста, который с 2011 года "склонял ее к сексуальным отношениям". После отказа телеведущий угрожал уничтожить ее карьеру, сообщает RT.

Экс-сотрудница Fox News написала своим адвокатам, что ее бывший коллега "настойчиво приглашал ее в свой дом на Лонг-Айленде", а однажды он якобы "появился в дверях ее гостиничного номера в одних трусах". Через некоторое время телеканал выплатил Хадди несколько миллионов долларов за сокрытие информации и отказ от обвинительных показаний.

Отметим, что дом на Лонг-Айленде фигурировал и в показаниях политического обозревателя Андреа Тантарос, которая в феврале 2016 года в Верховном суде Нью-Йорка также обвинила Билла О'Райли в домогательствах. Она заявила, что ведущий приглашал ее к себе, чтобы она показала свою "дикую сторону". В результате руководство Fox News приняло решение отстранить Андреа Тантарос от участия в программе The O'Reilly Factor, которую ведет Билл.

Одно из первых упоминаний подобных "подвигов" телеведущего появилось в 2004 году, когда продюсер Fox Андреа Макрис подала против О'Райли соответствующий иск. По ее словам, коллега по телеканалу неоднократно домогался до нее "во время обеда и телефонных разговоров" и пытался заманить ее в свой номер. Женщина охарактеризовала его как "похотливого, гнусного и пугающего" человека.

Среди прочих "заслуг" Билла О'Райли – распространение фейковой информации. Журналист рассказал, что во время Фолклендской войны он якобы находился "в зоне боевых действий", а один военный будто бы угрожал ему оружием. Однако коллеги из других СМИ, работавшие в то время вместе с Биллом, опровергли его слова.

"Ситуация не была боевой, если употреблять это слово в тех значениях, которые мне известны. Никого не убили. Он говорит, что видел, как военные стреляли в толпу. Я такого не видел", – заявил бывший корреспондент CBS Эрик Энгберг.

Между тем зрители Fox News также считают Билла О'Райли одним из самых неприятных ведущих. "Ему нельзя верить, он свинья и сексист. Стоит только послушать его высказывания на выпусках шоу", – рассказала жительница Нью-Йорка Габриелла.

"Fox News не уволил О'Райли только потому, что его аморальные высказывания приносят каналу огромные рейтинги и деньги. Они не могут лишиться этого и поэтому пытаются держать эти случаи в тайне", – пояснила гражданка Соединенных Штатов.

Напомним, телеведущий Билл О'Райли во время интервью с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отозвался о словах журналиста как об оскорбительных и недопустимых и призвал О'Райли принести извинения Кремлю. В ответ телеведущий заявил, что России "придется подождать" его раскаяния.