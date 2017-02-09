Кара-Мурза-младший вышел из комы

Публицист Владимир Кара-Мурза-младший, находящийся в одной из московских больниц, вышел из комы. Однако его состояние остается тяжелым. "Пока он не может говорить, но сознательно общается морганием глаз", – написал адвокат публициста Вадим Прохоров в Facebook.

Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля. Ему поставили диагноз "токсическое действие неустановленного вещества".