Кара-Мурза-младший вышел из комы

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Публицист Владимир Кара-Мурза-младший, находящийся в одной из московских больниц, вышел из комы. Однако его состояние остается тяжелым. "Пока он не может говорить, но сознательно общается морганием глаз", – написал адвокат публициста Вадим Прохоров в Facebook.
Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля. Ему поставили диагноз "токсическое действие неустановленного вещества".
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