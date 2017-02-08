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Стальные нервы Путина восхитили россиян
На торжественном приеме в Кремле кто-то из персонала случайно уронил поднос с бокалами для шампанского. Раздался оглушительный грохот, усиленный хорошей акустикой зала. Но ни один мускул не дрогнул на лице Владимира Путина. Он продолжал стоять и слушать выступающего с трибуны так, как будто ничего не произошло.
На самообладание российского президента обратил внимание корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Он поделился своим наблюдением в Twitter.
Нет нервов: реакция Путина на падение подноса с бокалами на церемонии награждения молодых ученых pic.twitter.com/c6wRuWGvmr— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 февраля 2017 г.
В комментариях к сообщению журналиста пишут "Реакция разведчика", "Я просто восхищаюсь им", "Да, вот это выдержка".
Сегодня, 8 февраля Владимир Путин вручал премии молодым ученым, занятым в сфере науки и инноваций и совершившим прорывы в области математики, физики, медицины. Президент выразил уверенность в том, что прекрасное будущее России неизбежно наступит и назвал вещи, благодаря которым, по его мнению, это случится.
"Когда я слушал выступление лауреатов, я любовался, как и что они говорили! Мне в голову пришла простая и хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие прочные корни, что ее прекрасное будущее неизбежно", – сказал глава государства.
Владимир Путин также подчеркнул, что достижения молодых российских ученых открывают дороги к новым прорывным идеям. При этом он отметил, что лауреаты смело выбирают для себя непроторенные пути, а в своих действиях руководствуются лучшими традициями ведущих научных школ.
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