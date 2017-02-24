В Москве прощаются с Чуркиным

Церемония прощания с российским дипломатом Виталием Чуркинымпроходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве, передает "РЕН ТВ". После гражданской панихиды тело постоянного представителя России при ООН будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, Виталий Чуркин ушел из жизни 20 февраля в Нью-Йорке на своем рабочем месте. Он скончался за день до своего 65-летия. Дипломат был награжден орденом Мужества посмертно.