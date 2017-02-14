Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий
Dni.Ru вошли в десятку самых любвеобильных СМИ. Возглавила этот список газета "Комсомольская правда".
Второе место заняла "Российская газета", а закрывает первую тройку Life.ru. На четвертом месте оказались РИА Новости, сообщает "Медиалогия" в своем Twitter-аккаунте. Пятая строчка рейтинга досталась журналу Cosmopolitan.
Dni.Ru, расположившиеся на шестом месте рейтинга, оставили в "любвеобильности" позади такие издания как "Московский комсомолец", Star Hit, "Сноб" и "Спорт Экспресс". Dni.Ru часто пишут об отношениях мужчин и женщин. Это касается как знаменитых, звездных пар, так и исследований ученых на данную тематику.
В День всех влюбленных или День Святого Валентина 14 февраля Dni.Ru для всех неравнодушных к кино собрали самую интересную подборку фильмов на тему отношений. В нее вошли как современные ленты, так и классика жанра.
Рейтинг любвеобильных СМИ за год возглавили @kpru, @rgrus и @lifenews_ru pic.twitter.com/e6BL2oSJsG— Медиалогия (@Medialogia) 14 февраля 2017 г.
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