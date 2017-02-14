Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий

Российская компания "Медиалогия", специализирующаяся на анализе и мониторинге СМИ, включила Dni.Ru в список самых любвеобильных средств массовой информации. Рейтинг составлялся по упоминанию темы "любовь" за год.

Dni.Ru вошли в десятку самых любвеобильных СМИ. Возглавила этот список газета "Комсомольская правда".

Второе место заняла "Российская газета", а закрывает первую тройку Life.ru. На четвертом месте оказались РИА Новости, сообщает "Медиалогия" в своем Twitter-аккаунте. Пятая строчка рейтинга досталась журналу Cosmopolitan.

Dni.Ru, расположившиеся на шестом месте рейтинга, оставили в "любвеобильности" позади такие издания как "Московский комсомолец", Star Hit, "Сноб" и "Спорт Экспресс". Dni.Ru часто пишут об отношениях мужчин и женщин. Это касается как знаменитых, звездных пар, так и исследований ученых на данную тематику.

В День всех влюбленных или День Святого Валентина 14 февраля Dni.Ru для всех неравнодушных к кино собрали самую интересную подборку фильмов на тему отношений. В нее вошли как современные ленты, так и классика жанра.