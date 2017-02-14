В столичных аэропортах отменили более 20 рейсов

Сразу в трех московских аэропортах происходит массовая отмена и задержка рейсов. Речь идет о Шереметьево, Внуково и Домодедово.
В общей сложности задержано 40 рейсов (один – во Внуково, 20 – в Домодедово, 19 – в Шереметьево), отменено – 22 (шесть – в Домодедово, 16 – в Шереметьево). По данным сервиса "Яндекс.Расписание", аэропорт Жуковский работает без перебоев.
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